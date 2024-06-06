نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون ظهير أيسر.. تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن تشكيل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

محمد الشناوي

محمد هاني



محمد عبد المنعم

حمدي فتحي

رامي ربيعة

مروان عطية

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

مصطفى محمد

البدلاء

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم

عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل

محمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا

مصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.

