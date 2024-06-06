نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| نجم الأهلي يكشف خطة فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو.. وطارق السيد: شوبير الأفضل لحراسة مصر في المقال التالي

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ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الخميس الموافق 6-6-2024.

نجم الأهلي يكشف خطة فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو اليوم

كشف أحمد عبدالفتاح، نجم النادي الأهلي السابق، خطة فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو، مؤكدا على أهمية المواجهتين القادمتين، موضحا سبب اختيار حسام حسن لضم محمد الشناوي للمنتخب رغم الإصابة

وقال أحمد عبدالفتاح في تصريحات لملعب الشمس، أن منتخب مصر قادر على الفوز على بوركينا فاسو، رغم أنه يمتلك العديد من النجوم، لكن الفراعنة قادرين على حصد الثلاث نقاط.

وأضاف، نجم الأهلي السابق، يجب أن يستغل اللاعبين الدفع الجماهيري الكبير الداعم للمنتخب من أجل تخطي عقبة المنتخب البوركيني في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وواصل، منتخب مصر بقيادة حسام حسن يمتلك العديد من الأسماء البارزة القادرة على الوصول لكأس العالم على رأسهم محمد صلاح، مؤكدا على أن المنتخب يجب أن يعتمد على الهجوم وامتلاك منطقة وسط الملعب منذ البادية لتحقيق الفوز.

وأوضح نجم الأهلي سبب اختيار محمد الشناوي حارس القلعة الحمراء نظرا لأنه الحارس الأول للفراعنة بالإضافة إلى امتلاكه الخبرات التي ينقلها لزملائه من الحراس.

وتمنى أحمد عبدالفتاح فوز منتخب مصر بمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا، من أجل الاقتراب أكثر من حلم الصعود لكأس العالم.

لاعبو منتخب مصر مستاء من كثرة الزيارات

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه مستاء من كثرة الزيارات للاعبي منتخب مصر في المعسكر الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يكن جيدًا الحديث الآن عن أي شئ بين حسام حسن ومحمد صلاح.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حتى الآن لا أحد يعرف من سوف يشارك في المباراة بشكل أساسي، وحسام حسن سيُعلن عن التشكيل قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو داخل غرفة الملابس باستاد القاهرة الدولي، ولا أحد يعلم من سيحرس المرمى سواء محمد الشناوي أو مصطفى شوبير".

وأضاف: "من الممكن أن نفاجئ بطريقة لعب مختلفة أمام بوركينا فاسو، بثلاثي في خط الدفاع، ومحمد صلاح يشارك بجوار مصطفى محمد في خط الهجوم.. منتخب مصر سيلعب بطريقة 3-5-2".

وتابع: "، ومن الوارد وجود مروان عطية بجوار إمام عاشور، والثالث الأقرب هو حمدي فتحي حال الاعتماد على ثلاثي في الوسط".

عبد الجليل: لا بد من التغاضي عن أي أمور من أجل منتخب مصر

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح هو من أبرز نجوم الجيل الحالي، والجميع يتمنى التواجد معه في المنتخب المصري، مشيرًا إلى أنه لا بد من التغاضي عن أي أمور، والتعامل مع صلاح يكون مختلف عن باقي زملائه، وكل نجم يكون له وضعه داخل الفريق، بشرط عدم تجاوز الحدود.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بداية طيبة بين حسام حسن وصلاح من أجل مصلحة منتخب مصر في المرحلة المقبلة، وأتمنى حسم الفوز على بوركينا فاسو من أجل الاقتراب كثيرًا من الصعود لكأس العالم".

وأضاف: "حسام حسن لديه عدة أفكار فنية وخيارات كثيرة في التشكيل، والأفضل وجود مروان عطية بجوار حمدي فتحي وإمام عاشور في خط الوسط".

وواصل: "حسام حسن كان يقول التشكيل للاعبين في يوم المباراة، وكان يشرح بعض الأمور الفنية خلال المحاضرة، ولم يكن يعلن التشكيل قبلها إلا للمقربين منه فقط في الجهاز المعاون".

وأكمل: "منتخب مصر يلعب بطريقة 4-3-3 منذ سنوات، فهل تدرب لاعبو المنتخب على طريقة جديدة؟!".

أبومسلم: مصطفى شوبير الأفضل لحراسة مرمى مصر أمام بوركينا فاسو

أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلي السابق، أنه من الصعب وجود بيكهام أو كوكا في مركز الظهير الأيسر مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، مشيرًا إلى أن حسام حسن كان لديه حلول منها استدعاء عمر جابر لاعب الزمالك، أو اشراك عمر كمال عبدالواحد بعدما تألق مؤخرا في مواجهات الأهلي وسجل أهداف عندما لعب في هذا المركز.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "ما دام تم استدعاء عمر كمال عبدالواحد فأنه سوف يشارك في مركز الظهير الأيسر أمام بوركينا فاسو، ولا بد من اللعب بتحفظ أيضا وتفادي الهجوم المرتد".

وأضاف: "من الممكن الدفع بـ مروان عطية وأكرم في وسط الملعب لأنهم في حالة تأقلم معًا بشكل واضح، خصوصا في ظل عدم اعتماد حسام حسن على حمدي فتحي، كما أن وجود الثنائي مروان وأكرم سيوفر مجهود إمام عاشور الذي سيلعب بشكل هجومي أكثر في تلك المباراة".

وتابع: "أرى أن حسام حسن بنسبة كبيرة لن يبدأ بـ زيزو، والأفضل تأمين المباراة دفاعيا بشكل جيد، وهناك تغييرات في الشوط الثاني من الممكن الدفع بزيزو".

وواصل: "إمام عاشور يقدم مستوى جيد مع الأهلي، وكل اللاعبين وصلوا لمرحلة جيدة فنيا، ومحمد صلاح الأفضل يتواجد في الطرف الأيمن، وهناك سرعات في الجبهة الآخرى أيضا مع وجود زيزو".

وأشار إلى أن منه الوارد الاستفادة من زيزو خلال سير اللقاء، وأحمد سيد زيزو سيكون البديل الأمثل لـ تريزيجيه وكذلك هناك إبراهيم عادل.. وزيزو لديه خبرات كثيرة مع منتخب مصر.

وأكمل: "الشناوي حاليا ليس جاهزًا فنيًا بعد غياب طويل عن الملاعب، حتى لو تدرب بقوة مع المنتخب والأهلي.. والحراسة لا يجوز فيها المغامرة مطلقا. والأفضل وجود مصطفى شوبير لأنه الأجهز فنيا ونال ثقة كبيرة مؤخرًا بعدما ساهم بشكل مؤثر في تتويج الاهلي بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "أتوقع فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدف نظيف، وأقول لـ طارق السيد بأن مارسيل كولر لن يرحل، وقولت له في وقت سابق أن إمام عاشور سينضم للأهلي".

طارق السيد: عمر كمال الأفضل لمركز الظهير الأيسر أمام بوركينا فاسو

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن هناك أزمة تواجه حسام حسن في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والأفضل مشاركة عمر عبدالواحد، ومن الصعب وجود كوكا لأنه لم يلعب مع المنتخب في هذا المركز مطلقًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنت حريصا على الاطمئنان على أحمد فتوح، ومن الممكن غيابه عن الملاعب لفترة اسبوعين أو ثلاث أسابيع، وأعتقد أنه سيلحق بلقاء الأهلي والزمالك في الدوري".

وأضاف: "ذكرت فقط أن كولر لديه عرض اماراتي فقط، وبالتأكيد رحيله بالاتفاق بينه وبين الأهلي".

وأتم: "اكتب تلك الأخبار عبر حسابي على السوشيال ميديا، ولدي أصدقاء موجودين عبر صفحتي يكتبون أيضا عليها، وأي كلمة يتم كتابتها أعلم عنها كل شئ".