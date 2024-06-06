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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو يلا شوت اليوم جارية في تصفيات مونديال 2026، نقدم في إطار الخدمات التي نستعرضها لمتابعي وعشاق كرة القدم خاصة الأفريقية والتي تخص تصفيات كأس العالم 2026، ويأتي ذلك في اللقاء المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات، وتعد تلك هي المهمة الرسمية الأولى لحسام حسن، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، ويأمل "العميد" في تحقيق الانتصار في اللقاء الرسمي الأول له مع الفراعنة أملا في الحصول على دفعة معنوية هائلة قبل اللقاء الآخر المرتقب خارج الديار أمام غينيا بيساو.

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026

بث مباشر مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. وكان منتخب مصر، قد نجح في تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، ثم سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم رفقة بوركينا فاسو، غينيا بيساو، جيبوتي، سيراليون، إثيوبيا.

بث مباشر مصر ضد بوركينا فاسو والقنوات الناقلة

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. وتعد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم هي SSC السعودية، وأون تايم سبورتس.

بث مباشر مصر وبوركينا فاسو وتشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. ويدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بقيادة مديره الفني حسام حسن، بتشكيلة مكونة من:

تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع محمد هاني رامي ربيعة محمد عبدالمنعم عمر كمال عبدالواحد خط الوسط مروان عطية إمام عاشور أكرم توفيق (أحمد سيد زيزو) خط الهجوم محمد صلاح مصطفى محمد محمود حسن تريزيجيه

بث مباشر مصر ضد بوركينا فاسو.. وموقف المنتخب الوطني بالمجموعة الأولى

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث جاء ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي:

1- منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 4 نقاط

5- منتخب إثيوبيا نقطة وحيدة

6- منتخب جيبوتي دون رصيد من النقاط

بث مباشر مصر وبوركينا فاسو.. طاقم التحكيم

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. ويدير مباراة مصر وبوركينا فاسو، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، طاقم تحكيم مكون من كيني بقيادة بيتر واويرو كاماكو وجيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا مساعدين وديكينز ميميسا نياجروا حكما رابعا.

بث مباشر مصر وبوركينا فاسو.. الفراعنة بالزي الأساسي أمام بوركينا فاسو

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي منتخب بوركينا فاسو القميص الأخضر.

بث مباشر مصر وبوركينا فاسو.. نظام التصفيات

بث مباشر دون تقطيع.. جارية الآن مشاهدة مصر × بوركينا فاسو LIVE NOW في تصفيات مونديال 2026.. يذكر أن متصدرو المجموعات في التصفيات يتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس العالم فيما تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل حيث يتأهل منتخب واحد إلى الملحق العالمي الذي سيشارك به 6 منتخبات ويتأهل منه منتخبان للنهائيات.

قائمة منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو

وتضم قائمة منتخب مصر التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفريق 26 لاعبا هم:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

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