نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. السعودية تهزم باكستان وإصابة وسام أبو علي وحقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدالله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 6- 6- 2024 في السطور التالية:

منتخب السعودية يهزم باكستان ويصل التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم

نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في التأهل بشكل رسمي إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على باكستان.

وفاز المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره باكستان، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

افتتح التهديف فراس البريكان في الدقيقة 26 من صناعة سلطان الغنام، فيما أضاف البريكان الهدف الثاني أيضًا في الدقيقة 41 من صناعة الغنام، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين مقابل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، تمكن مصعب الجوير من تسجيل الهدف الثالث لصالح المنتخب السعودي، في الدقيقة 59 من صناعة عبدالرحمن غريب، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة.

إبراهيم فايق يكشف حقيقة الصلح بين الشحات والشيبي عبر حلقة خاصة

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، حقيقة الصلح بين حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشيبي، نجم بيراميدز، خلال حلقة خاصة.

وكانت هناك أنباء عن ظهور الشحات والشيبي، في حلقة مع الإعلامي عبر برنامجه، من أجل الصلح بينهما بعد الأزمة التي نشبت بينهما خلال الفترة الماضية.

الشيبي كان قد تقدم بشكوى ضد حسين الشحات، لدى القضاء المصري، بعد أن قام نجم الأهلي بالتعدي عليه بالضرب، بعد أن تم إيقاف لاعب القلعة الحمراء لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه، من قبل رابطة الأندية، وهو لم يكن كافيًا بالنسبة له.

وكتب فايق عبر حسابه‏ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل الأخبار المنتشرة عن حلقة للصلح تجمع بين الشيبي والشحات في برنامج الكورة مع فايق ليس لها أي أساس من الصحة.شكرا".

حقيقة مفاوضات الأهلي مع حمدالله

رد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على حقيقة التفاوض مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي، بالموسم الجديد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن حمدالله لم يدخل ضمن حسابات النادي الأهلي، أو يتم طرح اسمه من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لضمه.

وتابع: "الأهلي لن يتفاوض مع لاعب عمره وصل إلى 33 عامًا ويحصل على راتب ضخم يصعب توفيره، بالإضافة إلى كثرة مشاكله مع الأندية التي لعب لها".

واختتم: "كولر لم يعرف مطالبه حتى الآن، وسوف يكون هناك جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي، خلال ساعات قليلة، لمعرفة متطلباته والصفقات التي يرغب في ضمها بالموسم المقبل".

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة الأهلي في التعاقد مع حمدالله بعد تأكد رحيله عن اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري، في ظل الحاجة لتدعيم خط هجومه.

إصابة وسام أبو علي في مباراة فلسطين ولبنان

تعرض وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين للإصابة وساهمت في خروجه من منتصف المباراة ومغادرة الملعب.

وبمشاركة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين يتعادل سلبياً مع لبنان ويضمن تأهله إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.