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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين منتخب فلسطين ضد نظيره لبنان بالتعادل السلبي في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

التعادل السلبي يحكم مباراة بين منتخب فلسطين ولبنان في تصفيات كأس العالم 2026

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي المنتخبين وأشهر الحكم البطاقات الصفراء للاعب عدي خروب لاعب فلسطين في الدقيقة ال 32.

وفي الدقيقة ال 36 اشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب لبنان جورج ملكي.

وانطلقت احداث الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ من قبل الفريقين ولكن الحظ لم يحالفهم وانتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

