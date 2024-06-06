نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة لجماهير الأهلي.. إصابة وسام أبو علي في مباراة فلسطين ولبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين للإصابة وساهمت في خروجه من منتصف المباراة ومغادرة الملعب.

وبمشاركة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين يتعادل سلبيًا مع لبنان ويضمن تأهله إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسام أبو علي يتعرض للإصابة

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين منتخب فلسطين ضد نظيره لبنان بالتعادل السلبي في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وانطلقت احداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي المنتخبين وأشهر الحكم البطاقات الصفراء للاعب عدي خروب لاعب فلسطين في الدقيقة ال 32.

وفي الدقيقة ال 36 اشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب لبنان جورج ملكي.

وانطلقت احداث الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ من قبل الفريقين ولكن الحد لم يحالفهم وانتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي.