نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. انفراجه في مفاوضات الزمالك وأشرف بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك آخر تطورات ملف صفقة المغربي أشرف بن شرقي وإمكانية حسم إنضمام اللاعب لصفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الزمالك وأشرف بن شرقي

وأوضح المصدر أن المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي شهدت تطورًا إيجابيًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد تدخل أحد رجال الأعمال الزملكاوية لدعم الصفقة.

وأكمل المصدر أن هناك رغبة قوية من جانب مسؤولي الزمالك للحصول على خدمات المغربي أشرف بن شرقي في ظل حاجة الفريق لجهوده في الفترة المقبلة.

وتابع المصدر أن مطالب المغربي أشرف بن شرقي المادية هي الحصول على مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد من أجل التوقيع لنادي الزمالك.

واسترسل المصدر موضحًا أن أحد رجال الأعمال الزملكاوية سيتكفل بنصف عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك في حال إتمام الصفقة.

وأتم المصدر تصريحاته لافتًا إلى أن أشرف بن شرقي بات قريبًا من العودة لصفوف الزمالك في ظل استمرار المفاوضات لمحاولة الوصول إلى رقم جديد يناسب إمكانات النادي.

وفي سياق متصل علق النائب حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك على إمكانية التعاقد مع أشرف بن شرقي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي بالقول: "أي لاعب يحتاجه فريق الزمالك سنتعاقد معه ليس فقط أشرف بن شرقي".

وينتهي عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري بنهاية الموسم الجاري حيث أصبح اللاعب حرًا للانتقال لأي نادي في الفترة المقبلة.

