نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يضرب بوركينا فاسو بهدفين من توقيع تريزيجيه (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه في إحراز الهدف الأول والثاني في شباك بوركينا فاسو، في الدقيقة الرابعة والثامنة من عمر اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانطلقت مباراة مصر ضد بوركينا فاسو اليوم الخميس الموافق 6 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - حمدي فتحي - رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على دكة البدلاء الأتى:

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل - محمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - مصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

وتذاع مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناتي «أون تايم سبورت » الفضائى، وأيضًا قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، و«ssc» السعودية.