نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غينيا بيساو يتعادل سلبيا مع إثيوبيا في تصفيات إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب غينيا بيساو مع نظيره المنتخب الاثيوبي سلبيا في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد 24 سبتمبر ضمن منافسات الجولة 3 من دور مجموعات التصفيات الخاصة بكأس العالم 2026.

ملخص مباراة غينيا بيساو وإثيوبيا

وبدأت أحداث مباراة غينيا بيساو وإثيوبيا برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان للتسجيل وكان غينيا بيساو الأقرب ولكن لم ينجح لتألق دفاع وحارس إثيوبيا وكانت نسبة الاستحواذ 50% مقابل نفس النسبة للمنتخب الإثيوبي وانتهت المباراة 0/0 بينهم.

ترتيب مجموعة غينيا بيساو وإثيوبيا

1- مصر 7 نقاط

2- بوركينا فاسو 5 نقاط

3- غينيا بيساو 5 نقاط

4- سيراليون 4 نقاط

5- إثيوبيا نقطتين

6- جيبوتي دون نقاط

