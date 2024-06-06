نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتقدم بثنائية تريزيجيه على حساب بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وتقدم المنتخب المصري بثنائية نظيفة على حساب الخيول برعاية محمود حسن تريزيجيه.

أحداث الشوط بين مصر وبوركينا فاسو

وسجل تريزيجيه ثنائية للمنتخب المصري في الدقيقة الرابعة والثامنة من عمر المباراة.

تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - حمدي فتحي - رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويجلس على دكة البدلاء الأتى:

محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل - محمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - مصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

وتذاع مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناتي «أون تايم سبورت » الفضائى، وأيضًا قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، و«ssc» السعودية.