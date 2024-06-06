انت الأن تتابع خبر النشامى يتأهلون إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اجتاحت الاحتفالات شوارع الأردن بعد تأهل منتخب النشامى للتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بعد فوزه على منافسه الطاجكستاني بثلاثة أهداف دون رد، الخميس،خلال مباراة جرت لى استاد عمان الدولي.



وجاءت أهداف منتخب "النشامى" عن طريق يزن النعيمات وعلي علوان وابراهيم سعادة.

وجرت المباراة بحضور ولي العهد الأمير حسين والأمير علي وعدد من الأمراء الذين آزروا النشامى في مباراتهم الحاسمة.

وتمثل هذه المباراة أهمية كبيرة للنشامى في سعيهم للتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، وضمان مشاركتهم في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مع ضمان تأهلهم إلى نهائيات كأس آسيا.