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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب الأردن الفوز على نظيره منتخب طاجيكستان بثلاثة أهداف دون مقابل في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب الأردن يفوز على طاجيكستان بثلاثية نظيفة في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم

أحرز الهدف الأول لمنتخب الناشمى عن طريق علي علوان في الدقيقة "51 بينما تمكن يزن النعيمات من تعزيز الهدف الثاني في الدقيقة 67 وسجل الهدف الثالث ابراهيم سعادة 91 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الاردن للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المشتركة وضمان التأهل لبطولة كأس آسيا.

جاء تشكيل منتخب الاردن كالتالي: يزيد ابو ليلي، إحسان حداد، سالم العجالين، يزن العرب، عبد الله نصيب، محمود مرضي، نور الروابدة، نزار الرشدان، علي علوان، موسي التعمري، يزن النعيمات.

وانطلقت هذه المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد عمان الدولي.

