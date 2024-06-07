نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراوري يسجل الهدف الأول لمنتخب بوركينا فاسو في شباك الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعب منتخب بوركينا فاسو لا سيما تراوري في إحراز الهدف الأول لمنتخبه في شباك منتخب مصر، في الدقيقة االسابعة وخمسين من عمر اللقاء الذي احتضنه استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وكان محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر قد أحرز في الشوط الأول هدفين التقدم للمنتخب الوطني في شباك بوركينا فاسو مع الدقيقة الرابعة والثامنة من عمر اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026

وتذاع مباراة مصر ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، عبر قناتي «أون تايم سبورت » الفضائى، وأيضًا قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة، و«ssc» السعودية.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى برفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

