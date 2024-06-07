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أحمد جودة - القاهرة - علق محمد النني لاعب نادي آرسنال،ومنتخب مصر على أهداف محمود حسن تريزيجيه مع المنتخب الوطني في شباك بوركينا فاسو، في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

النني يداعب تريزيجيه بعد إحرازه هدفين مع منتخب مصر في شباك بوركينا فاسو

وكان محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر قد أحرز في الشوط الأول هدفي التقدم للمنتخب الوطني في شباك بوركينا فاسو مع الدقيقة الرابعة والثامنة من عمر اللقاء.

وكتب محمد النني على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تشكر يا كريزيديه".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى برفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.