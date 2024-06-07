نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يتخطى عقبة بوركينا فاسو بثنائية في التصفيات النهائية من كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهى اللقاء الذي جمع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بهدفين لمنتخب الفراعنة أمام هدف للضيف، في المباراة التي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أحداث اللقاء بين منتخب مصر وبوركينا فاسو

دخل منتخب مصر بحماس شديد من أجل إحراز أهداف مبكرة، في شباك بوركينا فاسو والخروج بنتيجة إيجابية تسهل التأهل لكأس العالم.



استطاع محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر من إحراز الهدف الأول للمنتخب مع الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء براسية صاروخية سكنت شباك المنافس.

ومع الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني له والمنتخب الوطني في شباك منتخب بوركينا فاسو.

ومع الدقيقة "57" من عمر الشوط الثاني، نجح لاعب منتخب بوركينا فاسو لا سيما تراوري في إحراز الهدف الأول لمنتخبه في شباك منتخب مصر.

وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء معلنة معها فوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف لمنتخب بوركينا فاسو في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى برفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

ويتصدر المنتخب المصري جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وفي حوزته 6 نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.