نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في مباراة ماراثونية.. غينيا تقتنص فوزا هاما أمام الجزائر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب غينيا الأول لكرة القدم فوزا هاما أمام نظيره المنتخب الجزائري بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة وملخص أهداف مباراة غينيا ضد الجزائر اليوم

سجل مورلاي سيلا هدف منتخب غينيا الأول في المباراة عند الدقيقة 50، قبل أن يحرز ياسر بالدي هدف في مرماه بالخطأ لصالح المنتخب الجزائري بالدقيقة 52.

وأضاف أغويبو كامرا الهدف الثاني لصالح منتخب غينيا في شباك الحارس أنتوني ماندريا بالدقيقة 63 من عمر اللقاء.



وبهذه النتيجة، لا يزال منتخب الجزائر متصدر ترتيب المجموعة السابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.



ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات إفريقيا عقب الخسارة أمام غينيا

1- الجزائر- 6 نقاط

2- غينيا- 6 نقاط

3- بوتسوانا- 3 نقاط

4- أوغندا- 3 نقاط

5- موزمبيق- 3 نقاط

6- الصومال- دون نقاط