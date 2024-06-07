الرياضة

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم عقب الفوز على بوركينا فاسو.. حلم التأهل يقترب

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أحمد جودة - القاهرة -  


تمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحقيق الفوز على نظيره منتخب بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، مع كلا من منتخبات غينيا بيساو، بوركينا فاسو، وجيبوتي، بالإضافة إلى منتخبي سيراليون، وإثيوبيا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5 نقاط

3- بوركينا فاسو 4 نقاط

4- سيراليون 4 نقاط

5- إثيوبيا نقطتان

6- جيبوتي دون نقاط
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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