نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على حساب منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم.

مصر تتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم

وبهذه النتيجة حقق منتخب مصر انتصاره الثالث من ضمن ثلاث مباريات خاضها في التصفيات حتى الآن، ليتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين 10 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

تُقام المباراة بين منتخبي مصر وغينيا بيساو في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

