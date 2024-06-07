نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجل المباراة.. من أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق منتخب مصر، انتصار صعبا على حساب منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تريزيجيه رجل مباراة مصر وبوركينا فاسو

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي منتخب مصر خلال أول 10 دقائق من المباراة بطريقة رائعة.

وكان تريزيجيه هو رجل مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، حيث أحرز هدفين في المباراة، وقدم مستوى جيد جدا على مدار المواجهة منذ بدايتها.

واحرز محمود حسن تريزيجيه أخر 5 أهداف لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم، وأيضًا هو نصف عدد اهداف المنتخب في التصفيات بثلاث مباريات، والتي أحرز خلالها تريزيجيه 10 أهداف.

موعد مباراة مصر المقبلة

يذكر أن منتخب مصر سيواجه منتخب غينيا بيساو، يوم الاثنين 10 يونيو، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.