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أحمد جودة - القاهرة - علق حسن شحاتة، المدير الفني السايق والتاريخي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو في أول لقاء رسمي بقيادة لحسام حسن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أول تعليق من حسن شحاتة على فوز منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

وفاز منتخب مصر على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.



وقال حسن شحاتة في برنامج اللعيب عبر قناة "إم بي سي مصر": «نود أن نبارك لحسام حسن على الفوز في أول مباراة رسمية له مع المنتخب، لكن مباركة متأنية شوية، ولكن الأهم السوم هو تحقيق الانتصار".

وتابع: "بغض النظر عن الطريقة، لا بد أن يكون هناك تشكيلة ثابتة للمنتخب، تتناسب مع امكانيات اللاعبين المتواجدين".

واستطرد: "الضغط الذي قام به لاعبي مصر، افقد منتخب بوركينا فاسو القدرة على الدخول في المبارة، لكن لاعبينا تراجعوا بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، وهذا ساعد الخصم على الدخول في المباراة".

واختتم: "بإذن الله منتخب مصر يصعدنا لكأس العالم 2026، ويفرحونا".



وبهذا الفوز يكون منتخب الفراعنة قد تربع على عرش صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، وفي حوزته 6 نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

