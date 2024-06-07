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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب بنين على ضيفه منتخب رواندا 1-0، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

بنين تهزم رواندا في تصفيات المونديال

وسجل دودو دوكو هدف المباراة الوحيد لمنتخب بنين في الدقيقة 37.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب رواندا.

فيما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الرابع برصيد نقطتين، متقدما على كل من ليسوتو وزيمبابوي بفارق الأهداف.

