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أحمد جودة - القاهرة - تغلب منتخب غانا على مضيفه المالي بنتيجة 2-1 الخميس، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2026.

غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026

المنتخب المالي بادر بالتسجيل عن طريق كاموري دومبيا في الدقيقة (45+1)، لكن إيرنست نواماه أحرز هدف التعادل لغانا في الدقيقة 58.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل، خطف المنتخب الغاني، النقاط الثلاث، عقب تسجيل جوردان آيو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة (90+4).

وارتفع رصيد منتخب غانا إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف جزر القمر (المتصدر).

في المقابل، توقف رصيد منتخب مالي عند 4 نقاط في المركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الأولى في المجموعة.