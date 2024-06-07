الرياضة

أول تعليق من محمد بركات بعد فوز مصر على بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعرب محمد بركات، نجم النادي ومنتخب مصر السابق عن سعادته بالفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

أول تعليق من محمد بركات بعد فوز مصر على بوركينا فاسو


وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوز مهم جدًا لمنتخب مصر على بوركينا فاسو، المنافس الأقرب، والأقوى في المجموعة".


وأضاف: "مباراة كانت صعبة، وفوز كان صعب، المباراة كانت سهلة في البداية، وتقدمنا بهدفين في أول 7 دقائق، ولكن بعد أول نصف ساعة المباراة ازدادت صعوبة".


وتابع: "الشوط الثاني كان أكثر صعوبة، والجماهير عاشت في حالة قلق، ولكن المنتخب تمكن من تحقيق الفوز المهم، وحال الفوز على غينيا بيساو سنقترب من التأهل للمونديال".


وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "المعسكر الحالي به مباراتين مرتبطين ببعضهما البعض.. منتخب غينيا بيساو عنيد، وإن شاء الله نتمكن من الفوز عليه، ونقترب بعدها من التأهل لكأس العالم".
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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