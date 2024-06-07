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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد كمونة، نجم نادي الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني قدم أداء مميز خلال أول ربع ساعة من المباراة أمام بوركينا فاسو.

نجم الزمالك السابق: ناصر ماهر كان يستحق الفرصة أمام بوركينا.. ومصطفى محمد لم يظهر لهذا السبب!



وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "طريقة لعب حسام حسن أمام بوركينا فاسو كانت سلاح ذو حدين وكان يجب عليه منح تعليمات بإضافة أكثر من هدف بعد الهدف الثاني، ومحمد صلاح قدم أداء ممتع للغاية".



وأضاف: "كان يجب على حسام حسن منح ناصر ماهر فرصة في مباراة بوركينا فاسو لأننا في الشوط الثاني كنا نفتقد مركز صانع الألعاب".

واختتم: "مصطفى محمد لم يقدم أدائه المعهود بسبب عدم مساندته بالشكل المطلوب من باقي زملائه، وكان يجب على حسام حسن اللعب بطريقة 3-4-3".

