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أحمد جودة - القاهرة -

حمّل محمد ابراهيم نجم الزمالك السابق مسئولية هدف بوركينا في شباك منتخب مصر لحارس مرمى الفراعنة" محمد الشناوي".

نجم الزمالك السابق: علامة استفهام على تواجد الشناوي أساسيًا.. وهدف بوركينا فاسو يتحمله كاملًا

و اضاف ابراهيم:" الاختيار الوحيد في تشكيل مباراة اليوم اللي عليه علامة استفهام كبيرة هو تواجد الشناوي، بعيدًا عن الهدف، الحارس لم يشارك في المباريات الرسمية منذ ما يقرب لستة أشهر.

وتايع لاعب المقاصة السابق:" كنت أفضل تواجد مصطفى شوبير، هو الأجهز فنيًا خلال الفترة الماضية، وكان يستحق التواجد في التشكيل الأساسي في مباراة اليوم ".

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته:" في النهاية بعيدًا عن الهدف، استطاع منتبخنا تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة، ومشاركة الشناوي جاءت نتيجة لخبراته الكبيرة التي يمتلكها".

