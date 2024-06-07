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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مستوى جيد خلال الشوط الأول أمام بوركينا فاسو، والهدف الذي سجله الضيوف أربك الحسابات تمامًا، والهدف كان من سوء تمركز دفاعي، ومن كرة ثابتة أيضا على غرار ما حدث في لقاء كرواتيا الودي.

عبدالملك: فوجئت بطريقة لعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو.. وحسام حسن ليس له علاقة بالاجهاد البدني

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "حسام حسن فاجئ الجميع بطريقة لعب منتخب مصر خلال المباراة وعدد كبير من منتخبات العالم تلعب بطريقة 3-5-2، والمدرب منح أدوار كثيرة لـ إمام عاشور وزيزو، وكان الأفضل وفقا لهذه الطريقة هو البدء بعمر كمال عبدالواحد في الجبهة اليمنى لتمتعه بقدرات هجومية جيدة".

وأضاف: "حسام حسن وجد الحل في النصف ساعة الاولى من المباراة لغياب الظهير الأيسر في الناحية الهجومية في ظل تألق تريزيجيه، ولعبنا الشوط الأول بضغط عالٍ، وكان متوقع تراجع اللياقة البدنية في الشوط الثاني، خصوصًا أن اللاعبين المحترفين اقتربت نهاية الموسم بالنسبة لهم".

وتابع: "كان هناك قرارات خاطئة من اللاعبين في التمريرات الخاطئة وسوء التركيز، ورامي ربيعة في الشوط الثاني لم يمرر بطريقة جيدة من المناطق الخلفية، ومنتخب بوركينا كان متراجع في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني تغير الأداء تماما في ظل تراجع منتخب مصر فنيا وبدنيا".

وأكمل: "منتخب مصر مع بوب برادلي كان يلعب بتشكيل ثابت طوال التصفيات المؤهلة لمونديال 2014، وفي لقاء مصر وغانا الشهير، قام بتغيير طريقة اللعب تمامًا، وحسام غالي كان ليبرو ومعه وائل جمعة ومحمد نجيب، ولم نتدرب عليها سوى أيام معدودة، وخسرنا بنتيجة كبيرة بسبب ذلك".

وزاد: "الشوط الثاني كنا نلعب في مساحة كبيرة، ولم يكن هناك تقارب في الخطوط، ومحمد عبدالمنعم عاني كثيرا في الجبهة اليسرى خصوصا أنه في بعض الأوقات يجد نفسه وحيدًا على وتارا لاعب بوركينا فاسو، ومنتخب مصر فقد الكرة كثيرًا، وهو ما كان يتسبب علينا في خطورة كثيرة من المنتخب البوركينابي".

وأتم: "حالة الاجهاد ظهرت على اللاعبين خصوصا أننا على الورق المفروض في نهاية الموسم لكن في مصر بالطبع الأمور مختلفة والمدير الفني ليس له علاقة بذلك، ولكن كثرة التدريبات تتسبب في اجهاد كبير، وبوركينا فاسو أيضا يضم عناصر محترفة ولكن عندهم مشاكل كثيرة سواء على أرض الملعب وكذلك غياب 4 لاعبين، واختلف مع تصريح حسام حسن بشأن تغيير طريقة اللعب نظرا لقوة المنافس".

