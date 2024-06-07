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أحمد جودة - القاهرة -

أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق السابق، أنه سعيد فقط لحصد النقاط الثلاث لمنتخب مصر أمام بوركينا فاسو، لكن الأداء لم يكن جيدًا، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يكن ينقصه سوى أحمد فتوح، موضحًا أن أهداف تريزيجيه المبكرة حسمت اللقاء.

بشير التابعي: منتخب مصر "خطف" الفوز على بوركينا مبكرًا.. ونعاني من مشكلة الكرات الثابتة

وقال التابعي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "منتخب بوركينا فاسو مميز ويضم لاعبين جيدين، وبلغة الكرة (اتخطفوا) في بداية اللقاء بعدما سجل تريزيجيه الهدفين، ومنتخب مصر يعاني من مشكلات كثيرة، كنت أتمنى وجود عمر كمال عبدالواحد في مركز الظهير الأيمن، ومحمد هاني علامة استفهام كبيرة، ولا أريد القسوة عليه".

وأضاف: "الهدفين حسموا اللقاء مبكرًا، كما أن اللاعبين اضاعوا ثلاث أهداف على الأقل، واستفدنا من الانتفاضة القوية في البداية، وظهرت بوركينا فاسو في حالة رعب بعد ذلك، وحمدي فتحي كان يلعب في مركز بعيد عن الوسط الدفاعي، واعتقد لو تأخرت أهداف مصر، كنا سنواجه مشاكل كثيرة لأن اغلب اللاعبين ليسوا في افضل مستوى فني لهم".

وواصل: "الكرة المصرية تعاني من الكرات الثابتة دائمًا، في ظل سوء تمركز المدافعين، ونتغلب عليها في بعض الأوقات بفرض رقابة لصيقة (مان تو مان) داخل منطقة الجزاء، ورامي ربيعة لم يكن في أفضل مستوياته وكذلك محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، كان عندنا مشاكل كثيرة من قبل المباراة، وهذه المباراة الأهم منها الفوز وتصفية الأجواء وفتح صفحة جديدة قبل المواجهات المقبلة خصوصا امام غينيا بيساو".

وأكمل: "محمد الشناوي لازال بعيد عن حساسية المباريات نظرًا لغيابه فترة طويلة بسبب الإصابة".

