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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مجدي طلبة نجم منتخب مصر السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني حقق المطلوب من مباراة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم المقبلة.

نجم منتخب مصر يكشف فوائد الفوز على بوركينا فاسو

وحقق منتخب مصر الفوز على حساب منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال مجدي طلبة خلال تصريحات تلفزيونية: فوز منتخب مصر على فريق بوركينا فاسو أمر مهم في بداية مشوار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني.

وأضاف: الفوز في مثل هذه المباريات أهم من الأداء وهو ما فعله منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو.

