عاجل.. منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

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أحمد جودة - القاهرة - كشف منتخب مصر تفاصيل إصابة امام عاشور وهي التي داهمته خلال مباراة بوركينا فاسو الخميس.

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز مصر على بوركينا فاسو: "امام عاشور اشتكى من العضلة الضامة، اجهاد، مش إصابة جامدة، ويومين تلاتة لحد الماتش، لأن التدريب اللي جاي بعد السفر 8 ساعات وهتبقى تمرينة واحدة نجيل صناعي والتمرينة الأخيرة على الملعب اللي هيتستضيف المباراة".

ومن جانبه أكد إبراهيم حسن عن إصابة امام عاشور" عنده اجهاد شوية في العضلة الضامة ومع الإستشفاء هيبقى كويس وهيسافر مع المنتخب".

