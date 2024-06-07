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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن تغيير طريقة لعب منتخب مصر أمام بوركينا فاسو لم يكن قرارًا جيدًا، مشيرًا إلى أنه من الممكن اللجوء للعب بشكل دفاعي ولكن في المباريات خارج مصر عند مواجهة منتخب إفريقي.

عبدالملك: لا بد من الحذر أمام غينيا بيساو.. والشناوي سيواصل اللعب أساسيا

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "لا بد أن يكون هناك حالة حذر من لقاء غينيا بيساو بعد الشكل الذي ظهر به منتخب مصر في الشوط الثاني أمام بوركينا، والمنتخب الغيني سيسعى لتقديم أقصى جهد له بعد نتائجه الأخيرة، وعلى الاقل سوف يتمسك بأمل اللعب في الملحق، والمباراة لن تكون سهلة ولا اعرف الأجواء هناك".

وأضاف: "مباريات القارة الإفريقية تشهد نتائج غير متوقعة، والجزائر خسرت أمام غينيا على ملعبها، ومحمد الشناوي بكل تأكيد حجز مركز حراسة المرمى في المباراة المقبلة أمام غينيا".

وواصل: "لو كنت مديرًا فنيا لمنتخب مصر، كان الأفضل الاستمرار بنفس الطريقة في الشوط الثاني بعدما ظهر اللاعبون بمستوى جيد خلال الشوط الأول، حتى لو في نهايته كانت هناك حالة هدوء، وكان الأفضل الدفع بـ عمر كمال عبدالواحد كتغيير أول في منتخب مصر بدلا من زيزو أو إمام عاشور".

