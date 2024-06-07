نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد تألق تريزيجيه مع منتخب مصر في 10 مباريات (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره البوركيني وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.



وشهدت المباراة تألق محمود تريزيجيه والذي سجل هدفين الفوز في مباراة اليوم.

تريزيجيه يعود للتألق



ويعيش تريزيجيه أيامًا جيدة مع منتخب مصر، وتحديدا في المباريات العشرة الأخيرة، والذي سجل فيها 7 أهداف بعد صيام تهديفي.



إضافة للتسجيل استطاع تريزيجيه صناعة هدفين في مساهمة تهديفية كبيرة في الفترة الأخيرة.

وينشط تريزيجيه في طرابوزن سبور التركي والذي قدم معه مستويات كبيرة الفترة الأخيرة.

