موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المنتخب الجابوني، مساء اليوم الجمعة الموافق 7 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة كوت ديفوار ضد الجابون في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب كوت ديفوار مع نظيره المنتخب الجابوني، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ويقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، مع منتخبات الجابون، وكينيا، وبروندي، بالإضافة إلى منتخبات جامبيا، وسيتشيليز.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب كوت ديفوار ضد الجابون

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، بشكل حصري داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

