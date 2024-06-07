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أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب المصري فوزا ثمينا على حساب نظيره البوركيني وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

3 أسرار وراء عبور منتخب مصر موقعة بوركينا فاسو



وسجل حسام حسن بداية قوية بعد الفوز بهدفين مقابل هدف ليحقق الفوز في مباراته الأولى الرسمية.

وتفوقت كتيبة حسام حسن بهدفين سجلهم محمود حسن تريزيجيه في الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة الرابعة والثامنة.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي 3 أسباب ساهمت في عبور منتخب مصر لموقعة بوركينا فاسو

1-دوافع جديدة

امتلك المنتخب المصري دوافع جديدة بعد تولي حسام حسن قيادة المنتخب المصري ومصالحة الجمهور عقب النتائج الأفريقية السيئة.

2-وجود جماهيري

في ظهور أول للمنتخب رسميا حظي بحضور جماهيري مميز ليعبر أولى المحطة الأولى بشكل جيد.

3-منافس في المتناول

ظهور المنتخب الأول جاء تحت رعاية منافس في المتناول وبعيد عن النخبة ليحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

