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أحمد جودة - القاهرة -



أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن خطة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة الهجومية أربكت حسابات منتخب بوركينا فاسو، في المباراة التي فاز فيها الفراعنة بهدفين مقابل هدف، في تصفيات كأس العالم 2026.

النحاس: خطة حسام حسن أربكت بوركينا فاسو.. وتريزيجيه ليس لديه لجان الكترونية تدافع عنه



وقال عماد النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الحلول الهجومية وطريقة اللعب أربكت منتخب بوركينا فاسو، بالإضافة للهدفين المبكرين".



وأضاف: "الهدف المبكر منحنا أريحية وحماس، ومنتخب بوركينا فاسو دخل تلك المباراة خاسرًا، وإذا تم احتساب ركلة الجزاء لمصر لكانت الأمور حُسمت للفراعنة".



وتابع: "دانجو واتارا هو نجم منتخب بوركينا فاسو، وحسام حسن دفع بعمر كمال عبد الواحد في الشوط الثاني لغلق تلك المساحة".

وأكمل: "استاد القاهرة له رهبة لأي فريق وأي منتخب، وحققنا عليه انتصارات عديدة، لاعبو الفريق المنافس يدخلون المواجهة وهم في غير حالتهم".



وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "دور تريزيجيه ملموس وله أدوار كبيرة مع الفراعنة، هو ليست لديه لجان الكترونية تدافع عنه وتسانده، مستواه هم من يتحدث عنه فقط".

