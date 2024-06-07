نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة حرس الحدود ومنتخب السويس في الدورة المؤهلة للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراة حرس الحدود ومنتخب السويس في الدورة المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

وسيتقابل حرس الحدود بقيادة محمد مكي صاحب المركز الأول برصيد 4 نقاط مع منتخب السويس بقيادة سعد فاروق متذيل ترتيب الدورة الرباعية برصيد نقطة وحيدة.

ويشارك في الدورة الرباعية كلا من حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج وتقام بنظام دوري من دورين ويصعد صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز ليرافق كلا من بتروجت وغزل المحلة.

ترتيب الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز

1- حرس الحدود 4 نقاط

2- سبورتنج 4 نقاط

3- الترسانة نقطة واحدة

4- منتخب السويس نقطة واحدة

موعد مباراة حرس الحدود ومنتخب السويس في الدورة المؤهلة للدوري الممتاز

تنطلق مباراة حرس الحدود ومنتخب السويس يوم الجمعة 7 يونيو 2024 في تمام الخامسة مساء وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز.

