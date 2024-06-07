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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراة الترسانة وسبورتنج في الدورة المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الترسانة وسبورتنج في الدورة المؤهلة للدوري الممتاز

تنطلق مباراة الترسانة وسبورتنج يوم الجمعة 7 يونيو 2024 في تمام الخامسة مساء وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الترسانة بقيادة حسين شكري صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة نظيره سبورتنج بقيادة أحمد فاروق صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويشارك في الدورة الرباعية كلا من حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج وتقام بنظام دوري من دورين ويصعد صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز ليرافق كلا من بتروجت وغزل المحلة.

ترتيب الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز

1- حرس الحدود 4 نقاط

2- سبورتنج 4 نقاط

3- الترسانة نقطة واحدة

4- منتخب السويس نقطة واحدة

