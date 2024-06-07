نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المنتخب الاوليمبي وكوت ديفوار الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأولمبية مباراة منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره الإيفواري وديا وذلك ضمن استعدادات منتخبنا الأوليمبي لاولمبياد باريس 2024.

يقع منتخب مصر فى المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس 2024 بجانب كلا من إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

وجاءت مجموعات أولمبياد باريس 2024 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلاندا والفائز من إندونيسيا وغينيا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا والعراق.

المجموعة الثالثة: إسبانيا ومصر والدومينيكان وأوزبكستان.

المجموعة الرابعة: باراجواي ومالي وإسرائيل واليابان

وصلت بعثة منتخب كوت ديفوار على دفعتين بعدما اعتذرت عن المشاركة فى دورة طولون بعد علمها بأنها خاصة بمنتخبات الشباب وترك المشاركة لمنتخب شباب كوت ديفوار الذى فاز في أولى ودياته على نظيره شباب فرنسا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة المنتخب الاوليمبي وكوت ديفوار الودية

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب الأولمبي وكوت ديفوار يوم الجمعة 7 يونيو 2024 في التاسعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة.

