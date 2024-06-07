نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم نظيره منتخب جنوب إفريقيا مساء اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 على ملعب "حودسويل أكبابيو"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق صافرة البداية لمباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين، فيما يحتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث برصيد 3 نقطة، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة نيجيريا ضد جنوب إفريقيا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الحربي.

