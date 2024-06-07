نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المغرب وزامبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب المغرب الأول لكرة القدم نظيره زامبيا مساء اليوم الجمعة 7-6-2024 على ملعب "أدرار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة والمغرب ضد زامبيا في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة المغرب ضد زامبيا اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل منتخب المغرب صدارة المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة، فيما يحتل منتخب زامبيا المركز وصافة الترتيب بنفس عدد النقاط، بعد الفوز في مباراة وخسارة أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد زامبيا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة المغرب ضد زامبيا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق محمد حسين.

