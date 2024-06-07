نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم مباريات اليوم الجمعة 7- 6- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر يونيو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل بين العديد من المنتخبات القوية، سواء في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، أو المباريات الودية.

أهم مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

كوت ديفوار ضد الجابون، في تمام الساعة الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المغرب ضد زامبيا، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أبرز مباريات اليوم الودية

أنجولا ضد إسواتيني، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

إنجلترا ضد أيسلندا، في تمام الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة والسعودية.

ألمانيا ضد اليونان، الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة والسعودية.

بولندا ضد أوكرانيا، الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة، والسعودية

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والمواجهات الودية.

