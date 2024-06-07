نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب وزامبيا.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب زامبيا، مساء اليوم الجمعة الموافق 7 من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم

كوت ديفوار ضد الجابون، في تمام الساعة الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المغرب ضد زامبيا، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

