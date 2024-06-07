نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أرقام مميزة حققها منتخب مصر بعد الفوز على بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر خمس إنجازات مميزة عقب فوزه على نظيره البوركيني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

الفوز رقم 60 في تصفيات كأس العالم

وصل المنتخب المصري إلى انتصاره الستين في تاريخ مشاركاته بتصفيات كأس العالم، بدءًا من مباراته الأولى ضد منتخب فلسطين في تصفيات مونديال 1934 بإيطاليا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 7-1 في مباراة الذهاب التي أُقيمت على استاد الأهلي.

الفوز الثالث على التوالي في تصفيات 2026

حقق المنتخب المصري إنجازًا جديدًا بالفوز في ثلاث مباريات متتالية ضمن تصفيات كأس العالم 2026. حيث بدأ الفراعنة بالفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0 في الجولة الأولى، ثم انتصروا على سيراليون 2-0، وأخيرًا فازوا على بوركينا فاسو.

تريزيجيه هداف الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2026

بات محمود حسن تريزيجيه هداف المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2026، بعد أن سجل 5 أهداف من إجمالي 10 أهداف أحرزها المنتخب، يليه محمد صلاح بـ4 أهداف، ومصطفى محمد بهدف واحد.

تريزيجيه يسجل في ثلاث مباريات متتالية

واصل تريزيجيه تألقه بتسجيله في ثلاث مباريات متتالية ضمن تصفيات كأس العالم، حيث سجل هدفًا أمام جيبوتي، ثم هدفين أمام سيراليون، وكرر ذلك أمام بوركينا فاسو.

الفوز الرسمي الأول لحسام حسن

حقق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، أول فوز رسمي له بعد توليه قيادة الفريق، بعد خوض مباراتين وديتين في كأس عاصمة مصر. ونجح في تحقيق الفوز في أول ظهور رسمي له كمدرب للمنتخب.