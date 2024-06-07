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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني استقر على التعاقد مع ميكيل ميرينو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال سوسييداد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

آخر تطورات أولى صفقات برشلونة في صيف 2024

وقال توني خوانمارتي صحفي "سبورت" الكتالونية، أن ميكيل ميرينو نجم سوسييداد هو لاعب خط الوسط الذي تم اختياره لتعزيز صفوف برشلونة، حيث يمكن إغلاق الصفقة بـ 25 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

وأضاف:" برشلونة ينتظر العودة إلى قاعدة 1/1 ثم تقديم العرض الرسمي ويأمل بإغلاق العملية في يونيو".

وأكمل:"ريال سوسيداد كعادته سيكون صعبًا في المفاوضات ولكن عقد اللاعب الذي سينتهي بعد عام سيكون ورقة في صالح برشلونة".