نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جمال علام يحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا في الموسم القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول الفرق المصرية التي ستشارك في البطولات الأفريقية للأندية الموسم المقبل، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية الأفريقية، بعد طلب الاتحاد الأفريقي إرسال أسماء الأندية المشاركة، مما أثار حالة من الجدل نظرًا لعدم انتهاء دوري Nile.

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول الأندية المشاركة إفريقيا

في تصريحات تليفزيونية، قال جمال علام: "الأخبار المتداولة حول مشاركة الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا والزمالك في الكونفدرالية ليست صحيحة، ما تأكد حتى الآن هو مشاركة الأهلي والزمالك في البطولات الأفريقية، لكن لم يتم تحديد البطولات بشكل نهائي".

وأضاف: "بطولة الدوري لم تنته بعد، وسيتأهل فريق من الدوري بجانب بطل كأس مصر، وفي حال عدم استكمال بطولة الكأس قبل الموعد المحدد، سنجتمع كاتحاد كرة القدم لتحديد الفرق المشاركة بناءً على الجدول المعتمد، سواء كان ذلك بعد انتهاء الدور الأول أو غيره".

واختتم علام تصريحاته قائلًا: "إذا لم ينته الدور الأول من الدوري، سنلتزم بالقواعد التي أرسلها الاتحاد الأفريقي؛ بالنسبة لموقف بيراميدز، لم يتم تحديده بعد، فقد يكون الفريق الأول أو الثاني أو الثالث. الأمور ما زالت غير واضحة، وعلينا أن نتقدم خطوة بخطوة".