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أحمد جودة - القاهرة - يعمل نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم القادم.

برشلونة يحدد الصفقة السوبر في الميركاتو الصيفي

وقال فيران كورياس صحفي "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يفضل التعاقد مع الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي،على ضم نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو.

وأضاف:"ديكو يُفضّل دياز لعدة أسباب، أهمها أنه يرى أن نيكو ويليامز يحتاج إلى المساحات لإظهار قدراته وسرعته عكس لويس دياز الذي يتميز باللعب في المناطق الضيقة".

وأكمل:"أيضًا عملية نيكو ويليامز أكثر صعوبة اقتصاديًا، رغم أن عملية لويس دياز معقدة وصعبة أيضًا".

وأكد أن ما يُقوي خيار دياز أنه اعترف بأنه مشجع لـ برشلونة عن طريق والده، وأن ديكو يعرف وكلاءه جيدًا".