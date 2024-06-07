منتخب مصر يحقق رقمًا تاريخيًا في تصفيات كأس العالم بعد الفوز على بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر رقمًا تاريخيًا بفوزه على ضيفه بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، جاءت هذه المباراة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر يحقق رقمًا تاريخيًا في تصفيات كأس العالم

نجح المنتخب المصري في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة 236 دقيقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وهي المرة الأولى التي يصل فيها الفراعنة لهذه الدقيقة دون استقبال أي هدف.

بدأ المنتخب هذه السلسلة بتحقيق الفوز على جيبوتي بستة أهداف مقابل هدف، ثم التفوق على سيراليون بهدفين دون رد، ليصل بذلك إلى 180 دقيقة من اللعب دون استقبال أي هدف.

استمر المنتخب في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال المباراة ضد بوركينا فاسو حتى سجل لاسينا تراوري هدفًا في مرمى الحارس محمد الشناوي.

كان الرقم القياسي السابق لأطول سلسلة دقائق دون استقبال أهداف في بداية دور المجموعات من التصفيات مسجلًا باسم جيل محمود الجوهري، المدرب السابق للمنتخب المصري، والذي حافظ على نظافة شباكه لمدة 231 دقيقة في تصفيات مونديال 2002. حينها، تعادل المنتخب سلبيًا مع السنغال والمغرب، قبل أن يسجل لاعب منتخب ناميبيا هدفًا في الدقيقة 51 من المباراة الثالثة.

بفوزه الأخير، عادل المنتخب المصري إنجازه في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2014، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الست. حتى الآن، تمكن المنتخب من تحقيق الانتصار في المباريات الثلاث الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.