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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن ميلان الإيطالي يعمل جاهدًا للحصول على خدمات الهولندي جوشوا زيزكزي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بولونيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميلان يُجهز 40 مليون يورو لحسم أولى صفقاته الصيفية

وقالي الصحفي الإيطالي، أنطونيو فيتيلو، أن ميلان يعمل على صفقة زيركزي منذ عدة أشهر لكن الآن الثقة تتزايد من أجل إغلاق الصفقة.

وأضاف:"العمل كان على تخفيض عمولات وكيل أعمال المهاجم الهولندي التي كانت 15 مليون يورو لكن التفاوض في الأيام الأخيرة أدى لخفض هذا الرقم".

وأشار إلى أن الهدف هو أن تكون العمولات أقل من 10 مليون يورو.

وأكد فيتيلو، أن الروسونيري مستعد لدفع مبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب الهولندي والمقدر بـ (40 مليون يورو).