عاجل.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

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أحمد جودة - القاهرة - حسم إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول، إصابة إمام عاشور بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، موضحا أداء الفراعنة والأحداث التي جرت في الملعب.

إبراهيم حسن يتحدث عن فوز منتخب مصر

وقال إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية: "بدأنا الشوط الأول بشكل جيد وتمكنا من تسجيل هدفين، كان هناك فرص لتسجيل المزيد، لكن لاعبينا كانوا هادئين، وهذا أمر طبيعي للاعبين المصريين، يشعرون بالثقة والطمأنينة في الملعب."

وأضاف: "لم نرغب في الضغط على أنفسنا في النهاية، هذا ما يميز اللاعب المصري، يبدي الثقة مبكرًا، لكننا لم نرغب في الاستسلام للعصبية، هذا فوز مهم جدًا لنا، بوركينا فاسو فريق صعب ولديه قوة كبيرة، لذلك نحن سعداء بتحقيق الثلاث نقاط."

وتابع: "كان هناك ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم لصالحنا، والهدف الذي سجلوه كان تسللًا واضحًا بالنسبة لي، كان الحكم متحاملًا للغاية، أهم شيء أننا حققنا الفوز، وقد سمعت أن العديد من المنتخبات الكبيرة خسرت في التصفيات."

تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر

واختتم: "إمام عاشور يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، ومع عمليات الاستشفاء سيكون أفضل، نحن نحاول تأجيل سفر أشرف صبحي إلى بعد غد، وإذا لم يتمكن فسنسافر في موعدنا غدًا."