نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة القنوات الناقلة لمباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 قبل مباريات اليوم الجمعة في ثالث جولات مرحلة المجموعات.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم

زيمبابوي ضد لبسوتو – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كينيا ضد بوروندي – في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أنجولا ضد إسواتيني – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مدغشقر ضد جزر القمر – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

أوعندا ضد بوتسوانا – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نيجيريا ضد جنوب إفريقيا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المغرب ضد زامبيا – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

كوت ديفوار ضد الجابون – في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الجمعة 7-6-2024، عبر قنواتها.