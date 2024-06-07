الزمالك يواجه البنك الأهلي وديا استعدادا لـ سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - مساء اليوم الجمعة، يخوض فريق الزمالك لكرة القدم مباراة ودية مهمة ضد البنك الأهلي، على أرضية استاد بتروسبورت. يأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات الفريق الأبيض للمواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة دوري Nile.

الزمالك يواجه البنك الأهلي وديا

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من البطولة. وفي هذا السياق، أقام الجهاز الفني للفريق تدريبات خاصة للاعبين في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، استعدادًا لهذه المواجهة المهمة.

يشرف على تدريبات الفريق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، الذي يسعى جاهدًا إلى تحقيق الفوز في المباريات القادمة والحفاظ على الأداء الجيد.

يأتي هذا اللقاء بعد فوز الزمالك في المباراة الودية السابقة أمام النصر بنتيجة 3-1، التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب النادي.